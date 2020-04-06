ПриватБанк открыл новый сезон "теплых кредитов"

Новости Бизнеса:ПриватБанк с 6 апреля 2020 года продолжает кредитование по программе "Теплые кредиты" для ОСМД и ЖСК на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.

Государственный ПриватБанк (Киев) заключил дополнительный договор о сотрудничестве с Госагентством по энергосбережению и энергоэффективности в рамках программы "теплых кредитов", которые выдаются объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) в качестве софинансирования проектов по энергосбережению, сообщила пресс-служба ПриватБанка в понедельник.

"С 6 апреля 2020 года ПриватБанк продолжает кредитование по программе "теплые" кредиты для ОСМД и ЖСК на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках. Договор о запуске "теплых" кредитов в 2020 году заключен банком и Госэнергоэффективности в конце прошлой недели", – уточняется в релизе.

Как сообщается, ОСМД и ЖСК могут получить кредиты по упрощенной процедуре с возмещением из бюджета от 40% до 70% "теплого" кредита. Частные домохозяйства и ОСМД также получают дополнительные компенсации от местных властей.

Ранее, на реализацию энергоэффективных проектов в течение 2019 года население привлекло 21,2 тыс. кредитов на общую сумму 1,4 млрд. грн.

Участникам программы "теплых" кредитов в 2019 году из госбюджета государство компенсировало свыше 545,8 млн. грн.