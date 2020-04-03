В НБУ рассказали, сколько банков вводят "кредитные каникулы"

Новости Бизнеса:В НБУ подчеркнули, что кредитные каникулы не означают прощения задолженности.

В НБУ заявили, что около 10 банков внедряют так называемые "кредитные каникулы" для заемщиков, но в очередной раз напомнили, что каникулы - это не прощение долга.

Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Мы знаем, что ВР утвердила закон, которым запретила банкам начислять пени и штрафы на период карантина. Банки активно сейчас занимаются тем, что предоставляют возможность клиентам принять так называемые "кредитные каникулы", - сказал Чурий.

"Что имеется в виду? Банки могут отсрочить для клиентов выплату основного долга, в то же время клиенты продолжают платить проценты. Второй вариант: банки могут полностью разрешить клиентам на период карантина не платить основную сумму вместе с процентами. И третий вариант: банк может проводить реструктуризацию кредитов заемщикам, которые вовремя выполнили свои обязанности до начала кризисных явлений", - пояснили в Нацбанке.

По словам Чурия, около 10 банков внедряют такие программы.

"Кредитные каникулы" - это не значит прощение долга. Банки - это коммерческие учреждения, в которых бизнес заключается в том, что они привлекают средства от бизнеса и населения и дают кредиты также бизнесу и населению. Не может быть такой ситуации, что заемщики не платят по кредитам и в таком случае банки не смогут платить вкладчикам", - еще раз подчеркнули в регуляторе.

Напомним, что решение о предоставлении кредитных каникул было согласовано НБУ и представителями банков во время совещания 19 марта.