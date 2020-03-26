ПриватБанк ввел "кредитные каникулы" для малого и среднего бизнеса

Новости Бизнеса:С 1 марта и до конца мая ПриватБанк вводит "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей.

ПриватБанк ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 года до конца мая.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что "кредитные каникулы" введены как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя. "Кредитные каникулы" будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продукту "Кредитный лимит на счета". Требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на конец мая 2020 года", - говорится в сообщении.

В финучреждении добавили, что о порядке введения "кредитных каникул" по этому и других кредитных продуктах клиенты малого и среднего бизнеса получат персональные сообщения.

Напомним, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что льготный режим обслуживания кредитов ("кредитные каникулы") - это не прощение долгов, а отсрочка уплаты долга для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось.