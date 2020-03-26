Льготный режим - это не прощение долгов: в НБУ напомнили, что кредиты надо платить

Новости Бизнеса:Льготный режим - это не прощение долгов, а отсрочка уплаты по кредиту для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось.

Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что льготный режим обслуживания кредитов ( "кредитные каникулы") - это не прощение долгов, а отсрочка уплаты долга для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Льготный режим - это не прощение долгов. Это отсрочка уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось. Банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно они начисляют проценты по депозитам и выплачивают их", - сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить их можно после завершения карантина. Льготный режим не включается автоматически, о его применении заемщик должен договариваться с банком.

"И делать это нужно дистанционно. Для этого необходимо предоставить подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения работы бизнеса", - подчеркнула Рожкова.

Ранее заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила о намерениях НБУ утвердить рекомендательные принципы "кредитных каникул" для бизнеса.

Рожкова отметила, что один из законов уже предусматривает прямой запрет банкам и финансовым учреждениям, что занимаются кредитованием, применять штрафы и пени, повышать процентную ставку на период карантина.

По ее словам, Нацбанк лишь детализирует эти правила для банков на период льготного режима для бизнеса.

Принципы "кредитных кредитов" для населения и бизнеса будут похожими.

После завершения карантина банки вместе с бизнесом решать, как реструктуризировать часть кредита.