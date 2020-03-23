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Украинцам разрешили не платить за ипотеку во время карантина

Украинцам разрешили не платить за ипотеку во время карантина
15:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам.

Национальный банк Украины сообщил, что на момент введения в Украине карантинных мероприятий (на данный момент до 3 апреля 2020 года) украинцы могут не осуществлять платежи по ипотечным кредитам.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на заявление Нацбанка.

"Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам", - говорится в сообщении НБУ.

Там также напоминают, банкам запрещено штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов, повышать процентные ставки по таким кредитам или осуществлять другие подобные мероприятия.

Об этом банки должны проинформировать своих заемщиков.

Что такое ипотека?

Это залог земли и другого недвижимого имущества, которое при этом остается в собственности залогодателя. То есть человек занимает деньги в банке, чтобы купить, например, квартиру и при этом эта же квартира будет в залоге. Если кредит оплачен, квартира перейдет в полноценную собственность человека, если нет – банк может ее забрать.

Налоги, коммуналка и штрафы: какие изменения ждут украинцев на время карантина

Что еще запретили банкам:

  • НБУ запретил штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов, повышать процентные ставки по таким кредитам;
  • Верховная Рада запретила взимать штрафы с украинцев за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Сейчас Национальный банк работает над универсальными правилами для банков по льготному обслуживанию клиентов, в частности по обслуживанию кредитов. Эти правила должны согласовать в ближайшее время. Они будут касаться не только граждан, но и малого, среднего и крупного бизнеса.

Как сообщалось, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.

Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу.

Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Позже для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Кабмин принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины, в частности, введен запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

Напомним: 

Киеве с 25 марта вводятся ограничения на пребывание граждан  в помещениях продуктовых магазинов и аптек.

В Украине местные власти реагируют на распространение инфекции ужесточением карантина.

В условиях карантина банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.

Нацбанк предложил правительству Украины перевести все выплаты на безналичный расчет.

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НБУ, Ипотека, Банки, Кредиты, Карантин.
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