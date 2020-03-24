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"Кредитные каникулы" для бизнеса: Рожкова рассказала о планах НБУ

"Кредитные каникулы" для бизнеса: Рожкова рассказала о планах НБУ
06:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Нацбанк на днях утвердит принципы "кредитных каникул" для бизнеса.

Национальный банк на днях утвердит принципы "кредитных каникул" для бизнеса, которые будут иметь рекомендательный характер.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

"В одном из законов предусмотрено прямое запрещение не только банкам, но и любым другим финансовым учреждениям, которые осуществляют кредитование населения, применять штрафы и пени, повышать процентную ставку или применять любые другие платежи и комиссии на период действия карантинных мероприятий", - сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что НБУ лишь детализирует эти правила для банков и распространяет их для льготного режима обслуживания или "кредитных каникул" для бизнеса.

"Для того бизнеса, который сегодня полностью или частично прекратил свою деятельность, полностью или частично потерял доходы, которые мог бы направить на обслуживание кредитов, мы предполагаем такой же принцип "кредитных каникул", как и для населения", - рассказала Рожкова.

Банки должны работать с бизнесом на более индивидуальной основе и предложить "кредитные каникулы" на период действия карантинных мероприятий.

"Это первый этап. После того, как ограничительные меры будут отменены, бизнес вместе с банком будет рассматривать вопрос, как эту задолженность - в том числе, накопленный кусок за период кредитных каникул - реструктуризировать, как бизнесу дополнительно к этому в случае необходимости получить дополнительные средства как оборотные, чтобы восстановить свою деятельность", - отметила Рожкова.

По ее словам, завтра-послезавтра НБУ примет универсальные правила на уровне правления и бизнес сможет ими воспользоваться.

"Это будут универсальные принципы, которые будут распространяться на все банковские учреждения. Почему это важно для банков? Они не могут без клиентов. Для банков важно, чтобы их клиенты сохраняли платежеспособность - имели возможность обслуживать задолженность. То, что мы делаем, будет иметь рекомендательный характер, но мы дадим возможность сохранить клиента, не потеряв собственный капитал", - рассказала Рожкова.

По ее информации, банки уже самостоятельно осуществляют реструктуризацию задолженности бизнеса, не ожидая решения НБУ.

"Того бизнеса, который потерял направление от ограничительных карантинных мероприятий", - добавила Рожкова.

Напомним: 

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НБУ, Коронавирус, Кредитные каникулы, Екатерина Рожкова.
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