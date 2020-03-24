НБУ: Банковская система достаточно капитализирована, чтобы выдержать временные осложнения

Банковская система сегодня имеет достаточно ликвидности, чтобы поддержать экономику и население.
Об этом в эфире "Свободы слова" сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
"Банковская система сегодня ликвидна. Она имеет достаточно ликвидности, чтобы поддержать экономику и население. Банковская система достаточно капитализирована, чтобы выдержать временные осложнения, которые могут возникнуть в связи с ограничительными мерами ", - сказала Рожкова.
Она подчеркнула, что работа отделений банков, банков и терминалов - бесперебойная.
"Мы видим тот факт, что количество посещений сокращается. Но они работают, люди имеют доступ к своим счетам. Никаких ограничений по использования средств, полученных у населения или бизнеса, аккумулированные на счетах в банках, нет. И НБУ не видит каких-либо оснований вводить ограничения ", - отметила Рожкова.
Она напомнила, что НБУ готов к рефинансированию украинских банков в случае, если в этом будет необходимость.
"Уже сегодня мы изменили сроки рефинансирования, удлинив их в банки. Рефинансирование может быть больше года. Если возникнет такая необходимость для банков, мы его введем ", - рассказала Рожкова.
По ее словам, НБУ также пока продолжает свое присутствие на валютном рынка.
"Это очень важно, поскольку с начала введения карантинных мероприятий мы видели определенные ажиотажные явления на рынке. Это понятно, потому что бизнес и население потеряли уверенность ", - добавила Рожкова.
Напомним:
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что стабилизационный фонд государства будет составлять около 200 млрд грн.
За минувшую неделю – с 10 по 13 марта – НБУ потратил на поддержку гривни посредством продажи валюты на межбанковском валютном рынке 981,6 миллиона долларов.
Национальный банк связывает текущие волнения на валютном рынке Украины с влиянием краткосрочных психологических факторов и заявляет о готовности поддерживать стабильность украинской гривни с использованием международных резервов.
В последние дни наблюдаются признаки недостатка наличной валюты в кассах банков, что вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.