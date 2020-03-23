Хорошие новости от НБУ: регулятор сокращает валютные интервенции

Новости Бизнеса:Нацбанк в понедельник снизил интервенции в поддержку гривни до $50 млн.

Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в понедельник $50 млн, тогда как в предыдущий рабочий день регулятор купил в резервы $50 млн и продал $150 млн, сообщается на странице центробанка в Facebook.

"Национальный банк продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний. Впрочем, сегодня интервенции по продаже валюты составляли лишь $50 млн, в отличие от прошлых недель, когда мы продавали по $100-300 млн ежедневно", – отметил регулятор, добавив, что интенсивность колебаний на валютном рынке ослабла и он выглядит более сбалансированным.

Центробанк отметил, что в последние дни наблюдается увеличение количества продавцов валюты на межбанке, а также падение спроса на инвалюту со стороны физических лиц. "В последние дни минувшей недели граждане покупали валюты столько же, сколько и продавали, не формируя дополнительного давления на гривню", – отмечается в сообщении.

Напомним: