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Свежий курс валют: доллар и евро после двухнедельного роста подешевели

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Свежий курс валют: доллар и евро после двухнедельного роста подешевели
08:38 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Гривня по официальному курсу укрепилась к доллару - на 6 копеек, до 27,74 грн/долл. Курс к евро также укрепился - на 45 копеек, до 29,64 грн/евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 марта установлен на таком уровне: 27,7386 гривен за 1 доллар (-0,0639 грн). При этом курс доллара на 20 марта составляет 27,8025 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 23 марта:

  • USD — 27,7386 грн за 1 доллар;

  • EUR — 29,6359 грн за 1 евро;

  • PLN — 6,5531 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,4925 грн за 10 российских рублей;

  • BYN —10,816 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 4,2457 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL —1,5514 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 32,6497 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 28,1353 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,9113 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

При этом по сравнению с 6 марта, до обострения мирового финансового кризиса, курс доллара к гривне вырос на 12,1% - с 24,7413 грн/доллар до 27,7386 грн/доллар.

 

bank.gov.ua

Напомним, 20 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 15 копеек до 28,03 гривен за доллар, курс в покупке 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 30,22 гривен за евро. Однако к 14:00 курс доллара упал до 27,65-27,70 грн/доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 марта справочный курс на уровне 27,94 грн/доллар, повысив его по сравнению с 19 марта (27,79 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 20 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился 23 копейки до 28,33 гривен за доллар, курс евро снизился 38 копеек до 30,42 гривен за евро.

Карантин в Украине: НБУ дал рекомендации банкам

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,43 (27,47 - 19 марта), продажи - 28,33 (28,56 - 19 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,32 (29,45 - 19 марта), продажи - 30,42 (30,80 - 19 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,10 (3,27 - 19 марта), продажи 3,67 (3,81 - 19 марта) грн за 10 рублей.

Напомним: 

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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