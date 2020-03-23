Свежий курс валют: доллар и евро после двухнедельного роста подешевели

Новости Бизнеса:Гривня по официальному курсу укрепилась к доллару - на 6 копеек, до 27,74 грн/долл. Курс к евро также укрепился - на 45 копеек, до 29,64 грн/евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 марта установлен на таком уровне: 27,7386 гривен за 1 доллар (-0,0639 грн). При этом курс доллара на 20 марта составляет 27,8025 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 23 марта:

USD — 27,7386 грн за 1 доллар;

EUR — 29,6359 грн за 1 евро;

PLN — 6,5531 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,4925 грн за 10 российских рублей;

BYN —10,816 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 4,2457 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,5514 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 32,6497 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,1353 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9113 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

При этом по сравнению с 6 марта, до обострения мирового финансового кризиса, курс доллара к гривне вырос на 12,1% - с 24,7413 грн/доллар до 27,7386 грн/доллар.

bank.gov.ua

Напомним, 20 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 15 копеек до 28,03 гривен за доллар, курс в покупке 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 30,22 гривен за евро. Однако к 14:00 курс доллара упал до 27,65-27,70 грн/доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 марта справочный курс на уровне 27,94 грн/доллар, повысив его по сравнению с 19 марта (27,79 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 20 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился 23 копейки до 28,33 гривен за доллар, курс евро снизился 38 копеек до 30,42 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,43 (27,47 - 19 марта), продажи - 28,33 (28,56 - 19 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,32 (29,45 - 19 марта), продажи - 30,42 (30,80 - 19 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,10 (3,27 - 19 марта), продажи 3,67 (3,81 - 19 марта) грн за 10 рублей.

Напомним: