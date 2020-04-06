Зеленский: Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего

Новости Бизнеса:Президент, Кабмин и банкиры обсудили создание инструментов для кредитования и поддержки предпринимателей с помощью "кредитных каникул".

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр и министры, представители банковского сектора обсудили на совещании в понедельник вопросы поддержки малого и среднего бизнеса во время и после эпидемии коронавируса.

"Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой "подушки". А именно бизнес - это рабочие места и налоги", - подчеркнул на встрече глава государства.

Как сообщает пресс-служба президента, на совещании обсудили создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки действующих предпринимателей благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

Зеленский также отметил, что новые инструменты должны показать предпринимателям, что "белыми" быть выгодно.

"Мир изменился. Работать "в тени" сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию", - считает советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова.

"Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас – это как позволить стране дышать и жить в будущем", - резюмировал Зеленский.

В сообщении отмечается, что участники совещания уже в ближайшие дни представят действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.