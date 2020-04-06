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Понедельник, 06.04.2020
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Зеленский: Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего

Зеленский: Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего
19:09 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Президент, Кабмин и банкиры обсудили создание инструментов для кредитования и поддержки предпринимателей с помощью "кредитных каникул".

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр и министры, представители банковского сектора обсудили на совещании в понедельник вопросы поддержки малого и среднего бизнеса во время и после эпидемии коронавируса.

"Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой "подушки". А именно бизнес - это рабочие места и налоги", - подчеркнул на встрече глава государства.

Как сообщает пресс-служба президента, на совещании обсудили создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки действующих предпринимателей благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

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Зеленский также отметил, что новые инструменты должны показать предпринимателям, что "белыми" быть выгодно.

"Мир изменился. Работать "в тени" сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию", - считает советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова.

"Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас – это как позволить стране дышать и жить в будущем", - резюмировал Зеленский.

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В сообщении отмечается, что участники совещания уже в ближайшие дни представят действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.

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Кабмин, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Офис Президента, ОПУ, Covid-19.
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