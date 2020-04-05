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Кризис на фоне пандемии: Украине грозит падение ВВП почти на 6%

Кризис на фоне пандемии: Украине грозит падение ВВП почти на 6%
21:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Эксперты прогнозируют падение ВВП в Украине на 5,9% из-за "коронакризиса".

Постепенное восстановление экономики ожидается во второй половине 2020 года, но экономическая активность останется ниже, чем до кризиса, а падение реального ВВП может составить 5,9%.

Об этом сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций в исследовании "Макроэкономический прогноз Украины - Коронакризис" на апрель 2020 года.

"Мы думаем, что экономика существенно пострадает от внутренних ограничений и снижения внешнего спроса. Постепенное восстановление экономики ожидается во второй половине 2020 года, но экономическая активность будет ниже, чем до кризиса. Мы прогнозируем падение реального ВВП на 5,9% в 2020 году", - говорится в документе.

Специалисты подчеркивают: потребительская инфляция, по прогнозу, вырастет только до 7,5% в декабре, поскольку слабый спрос ограничит влияние высших инфляционных ожиданий и обесценивание гривни.

В Институте экономических исследований и политических консультаций сообщили, что прогноз готовился "в очень меняющихся условиях и на основе предположений, которые могут оказаться некорректными". Эксперты также предполагают, что большинство ограничений на экономическую активность будут отменены к концу второго квартала.

Как указано в анализе, для расчета прогноза использовался средний обменный курс гривни в 2020 году на уровне 28,7 грн за доллар США.

Подготовленный Институтом экономических исследований и политических консультаций, Макроэкономический прогноз Украины, как отмечается, "носит исключительно информационный характер".

Институт экономических исследований и политических консультаций - Украинский независимый аналитический центр, который специализируется на экономическом анализе и разработке рекомендаций, развитии гражданского общества в Украине. Учреждение сотрудничает с правительством в процессе определения приоритетных направлений и механизмов реформ.

Как сообщалось ранее, правительство уточнило макропрогноз на 2020 год, в частности, пересмотрело прогноз ВВП. Сейчас ожидается падение на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, который прогнозировался ранее, до начала мирового кризиса. Уровень безработицы составит 9,4% против прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.

Напомним: 

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Экономика, ВВП, Коронавирус.
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