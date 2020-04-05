Карантин: в Украине подорожал ряд продуктов питания

Новости Бизнеса:Продукты дорожают, самые высокие темпы – у борщевого набора, гречки и лимонов.

По оперативным данным, цены на продукты питания растут, однако, за последнюю неделю ажиотаж ослаб.

Об этом сообщает Национальный банк Украины в своем Экономическом обзоре недели.

По данным НБУ, высокими темпами продолжают дорожать овощи борщевого набора, крупы, особенно гречка и цитрусовые.

При этом рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, так и сужение предложения. Так, рост цен на мясо и овощи борщевого набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств).

К своеобразным "индикаторам кризиса" относится гречневая крупа и туалетная бумага. Также значительно подорожали продукты "антисептики" - чеснок, лук, лимоны. Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа в 2009 году. Однако и девальвация гривни также оказала влияние (лимоны и чеснок преимущественно импортируются), говорится в обзоре.

Кроме того, цены на лекарственные препараты растут под давлением спроса и ослабления гривни.

В то же время, рост цен на услуги сдерживается ограниченным спросом на них. В частности, в последние дни практически остановили рост цен на доставку из заведений общественного питания. Неизменными остались и услуги химической чистки, которые доступны для заказа через интернет. Продолжается снижение цен на топливо под влиянием падения мировых цен из-за избыточного предложения и падения спроса.

Напомним: