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Продовольственная корзина стает доступнее: что происходит на мировом рынке

Продовольственная корзина стает доступнее: что происходит на мировом рынке
11:22 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Индексы цен на продовольственные товары в мире снижаются из-за коронавируса.

Мировые цены на продовольствие резко снижаются вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Среднее значение индекса продовольственных цен FAO, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составил в марте 172,2 пункта, что на 4,3 процента ниже, чем было в феврале.

Индекс продовольственных цен FAO - это показатель изменений за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров. Он рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп: зерновые, мясо, молочные продукты, растительные масла и сахар.

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"Снижение цен в основном обусловливается тенденциями спроса, а не предложения. На тенденции спроса влияют все более плохие экономические перспективы", - сказал старший экономист FAO Абдолреза Аббассиан.

Наибольшее падение отмечается для индекса цен на сахар, который снизился на 19,1%. Среди причин - снижение спроса на потребление вне дома, что связано с мерами самоизоляции, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть. Организация также отметила о существенном падении индексов растительного масла, молока и зерновых, снижение составило 12%, 3% и 1,9% соответственно.

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Экономика, Цены, Цены на продукты, ФАО, Стоимость, Индекс цен.
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