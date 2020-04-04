Карантин в Украине: как выросли цены на продукты и лекарства

Новости Бизнеса:Цены на продукты питания в период с 27 марта по 2 апреля продолжили расти, однако за последнюю неделю темпы роста уменьшились.

В марте произошел рост цен на отдельные товары: мясо, гречка, туалетная бумага, чеснок, лимоны, лук, лекарства. Об этом сообщает НБУ в своем отчете.

"Подорожание отдельных товаров в марте обусловлены несколькими факторами. Во-первых, ажиотажный спрос. Во-вторых, снижение предложения из-за введения карантинных норм и закрытия продовольственных рынков. Также имело место некоторое ослабление гривни", - объяснили в финучреждении.

Также в отчете говорится, что цены на продукты питания продолжают рости, однако за последнюю неделю темпы роста уменьшились.

"Рост цен на услуги сдерживается ограниченным спросом на них. В частности, в последние дни практически остановили рост цен на доставку из заведений общественного питания", - отметили в НБУ.

Также произошел рост цены на лекарственные препараты, в отчете это объясняют давлением спроса и ослаблением гривны.

Цена на топливо за последний месяц снизилась, это произошло под влиянием падения мировых цен из-за избыточного предложения и падение спроса, - отмечают в Нацбанке.