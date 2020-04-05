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Экспорт гречки: зачем Украина ввела запрет

Экспорт гречки: зачем Украина ввела запрет
12:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В Минэкономразвития объяснили решение о запрете экспорта гречки.

На днях Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) выступила с категорическим заявлением к политикам мира - не ограничивать экспорт продовольствия, чтобы не спровоцировать глобальный голод. Украина подтвердила, что экспорт закрываться не будет, но уже вечером того же дня запретила вывоз гречки.

Почему так произошло, пояснили в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Там отметили, что популярная в Украине гречка не является экспортно ориентированным продуктом, поэтому на экспортные операции Украины такое решение власти не повлияет.

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"Основные экспортные позиции не закрываются", - добавили в министерстве.

Напомним, слухи о закрытии всего продовольственного экспорта ходили украинскими Telegram-каналами. Впрочем пресс-служба заместителя министра Тараса Высоцкого опровергала эту информацию и сообщила, что такой вариант пока не рассматривается.

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Украина, Гречка, ФАО, Экпорт, Минэкономики, Минэкономразвия.
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