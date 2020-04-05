Экспорт гречки: зачем Украина ввела запрет

Новости Бизнеса:В Минэкономразвития объяснили решение о запрете экспорта гречки.

На днях Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) выступила с категорическим заявлением к политикам мира - не ограничивать экспорт продовольствия, чтобы не спровоцировать глобальный голод. Украина подтвердила, что экспорт закрываться не будет, но уже вечером того же дня запретила вывоз гречки.

Почему так произошло, пояснили в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Там отметили, что популярная в Украине гречка не является экспортно ориентированным продуктом, поэтому на экспортные операции Украины такое решение власти не повлияет.

"Основные экспортные позиции не закрываются", - добавили в министерстве.

Напомним, слухи о закрытии всего продовольственного экспорта ходили украинскими Telegram-каналами. Впрочем пресс-служба заместителя министра Тараса Высоцкого опровергала эту информацию и сообщила, что такой вариант пока не рассматривается.