В Украине торговые сети теряют запасы курятины

Новости Бизнеса:В связи с введением карантина в Украине сильно повысился спрос на курятину и другие продукты.

Наиболее критический запас в торговых сетях сейчас по курятине.

Об этом сообщает министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Если на прошлой неделе (18-26 марта) запасов хватало на 2,5 дня, то на этой неделе они снизились до 1,3 дня.

Больше всего в торговых сетях сейчас гречки, риса, подсолнечного и сливочного масла. На них спрос значительно упал.

"Торговые сети обеспечены запасами масла на 25 дней потребления, сахара на 20 дней, подсолнечного масла на 25 дней, риса на 25 дней и гречки на 37 дней", — сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий.

Он также поблагодарил работников всех уровней цепочки поставок продуктов питания за неутомимый труд во время карантина, который нацелен на обеспечение продуктами питания граждан.

Как сообщалось ранее, во время карантина спрос на курятину в Украине вырос почти на четверть. По данным крупнейшего производителя, компании МХП (Наша Ряба) предпочтение люди отдают курятине в упаковке.

В компании также добавили, что не спекулировали на ценах и не завышали их, несмотря на повышенный спрос, что также подтверждается независимым мониторингом цен.