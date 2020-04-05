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В Украине торговые сети теряют запасы курятины

В Украине торговые сети теряют запасы курятины
10:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В связи с введением карантина в Украине сильно повысился спрос на курятину и другие продукты.

Наиболее критический запас в торговых сетях сейчас по курятине.

Об этом сообщает министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Если на прошлой неделе (18-26 марта) запасов хватало на 2,5 дня, то на этой неделе они снизились до 1,3 дня.

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Больше всего в торговых сетях сейчас гречки, риса, подсолнечного и сливочного масла. На них спрос значительно упал.

"Торговые сети обеспечены запасами масла на 25 дней потребления, сахара на 20 дней, подсолнечного масла на 25 дней, риса на 25 дней и гречки на 37 дней", — сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий.

Он также поблагодарил работников всех уровней цепочки поставок продуктов питания за неутомимый труд во время карантина, который нацелен на обеспечение продуктами питания граждан. 

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Как сообщалось ранее, во время карантина спрос на курятину в Украине вырос почти на четверть. По данным крупнейшего производителя, компании МХП (Наша Ряба) предпочтение люди отдают курятине в упаковке.

В компании также добавили, что не спекулировали на ценах и не завышали их, несмотря на повышенный спрос, что также подтверждается независимым мониторингом цен.

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Украина, Карантин, Курятина, Заражение, Коронавирус.
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