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Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
02:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Заседание ОПЕК+ по ценам на нефть перенесли на 9 апреля из-за дипломатического демарша Саудовской Аравии.

Заседание альянса крупнейших мировых нефтепроизводителей ОПЕК+, запланированное на начало следующей недели, перенесли на 9 апреля после нового дипломатического демарша Саудовской Аравии, которая в очередной раз обвинила Кремль во лжи.

Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов альянса, знакомого с ситуацией.

"ОПЕК+ отложила встречу о прекращении ценовой войны в нефтяной отрасли, в то время как Эр-Рияд и Москва обмениваются колкостями относительно краха цен на нефть. Предварительно, альянс планирует провести виртуальное заседание 9 апреля, вместо этого понедельника, как планировалось ранее", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что другие страны также требуют больше времени для переговоров.

Ожидается, что на заседании должны обсуждаться меры по стабилизации цен на нефть, прежде всего, сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии и России, которые в прошлом месяце начали противостояние из-за маневров Кремля. Между тем, Эр-Рияд и Москва перед переговорами заявили, что не только они, а и другие нефтепроизводители также должны сократить добычу нефти.

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Перенос виртуальной встречи ОПЕК+ произошел после того, как Саудовская Аравия совершила резкий дипломатический демарш против президента РФ Владимира Путина. В своем заявлении в субботу министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил, что комментарии Путина с обвинениями Эр-Рияда в разрыве пакта между двумя странами в марте, были "полностью лишены правды".

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Нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК, Заседание.
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