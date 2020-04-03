В Украине вырос общий объем транспортировки нефти

Новости Бизнеса:Укртранснафта в І квартале увеличила объем транспортировки на 3,4%.

АО "Укртранснафта" в январе-марте 2020 года транспортировало 4,039 млн тонн нефти, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Общий объем транспортируемой нефти по результатам января-марта 2020 года составляет 4,039 млн тонн нефти - на 3,4% больше по сравнению с таким периодом в 2019 году. Из них объем транспортировки нефти для НПЗ Украины составляет 592 тыс. тонн, что на 17,2% больше, чем в 1 квартале 2019 года, а транзит – 3,448 млн тонн, рост - 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2020 года общий объем транспортировки нефти вырос по сравнению с мартом прошлого года на 14,8% — с 1,387 млн тонн до 1,592 млн тонн.

При этом на НПЗ Украины поступило 196,3 тыс. тонн нефти, что на 5,7% больше, чем годом ранее.

Транзит нефти для европейских потребителей Республики Беларусь составил 1,396 млн тонн - это на 16,2% больше, чем в марте 2019 года.

"В частности, более 1,134 млн тонн нефти "Укртранснафта" транспортировала для нужд европейских НПЗ и более 261 тыс. тонн – для нужд НПЗ Беларуси", - рассказали в компании.

В марте этого года "Укртранснафта" начала транспортировку нефти в Республику Беларусь по маршруту МНТ "Южный" – ЛПДС "Броды" – ЛПДС "Мозырь". Украинский порт "Южный" принял три танкера нефти для Беларуси.