МВФ выделит триллион долларов на преодоление финансового кризиса

Новости Бизнеса:Международный валютный фонд выделит средства для преодоления последствий пандемии.

Международный валютный фонд готов выделить $1 триллион на преодоление финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавирус.

Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева в своем обращении, опубликованном на странице фонда в Twitter.

По ее словам, МВФ готов привлечь весь резервный фонд в размере $1 триллиона, чтобы преодолеть кризис, ведь еще никогда за 75-летнюю историю фонда страны не нуждались в таком экстренном финансировании. Сейчас в МВФ одновременно обратились 85 стран. Георгиева отметила, что даже во время кризиса в 2008-2009 годах ситуация была лучше.

.@KGeorgieva: Emerging markets and developing economies very often have less resources to protect against this health and economic crisis. It is important to place these countries and especially the weakest among them in the center of our attention. #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/mblOhfybp7 — IMF (@IMFNews) April 5, 2020

"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она гораздо хуже, чем глобальный экономический кризис. И это кризис, который требует, чтобы мы сплотились. ВОЗ существует для защиты здоровья людей; МВФ – защитить здоровье мировой экономики", – сказала Георгиева.

Она добавила, что больше всего страдают страны, которые развиваются, поскольку у них меньше ресурсов для борьбы с экономическим кризисом и преодоления эпидемии коронавируса. Именно этим странам в первую очередь будут оказывать финансовую поддержку.