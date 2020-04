МВФ выделит триллион долларов на преодоление финансового кризиса

Международный валютный фонд готов выделить $1 триллион на преодоление финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавирус.

Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева в своем обращении, опубликованном на странице фонда в Twitter.

По ее словам, МВФ готов привлечь весь резервный фонд в размере $1 триллиона, чтобы преодолеть кризис, ведь еще никогда за 75-летнюю историю фонда страны не нуждались в таком экстренном финансировании. Сейчас в МВФ одновременно обратились 85 стран. Георгиева отметила, что даже во время кризиса в 2008-2009 годах ситуация была лучше.

.@KGeorgieva: Emerging markets and developing economies very often have less resources to protect against this health and economic crisis. It is important to place these countries and especially the weakest among them in the center of our attention. #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/mblOhfybp7

— IMF (@IMFNews) April 5, 2020