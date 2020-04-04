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МВФ: Коронавирус затормозил мировую экономику

МВФ: Коронавирус затормозил мировую экономику
08:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Международные финансовые организации предупредили о начале глобальной рецессии.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что пандемия коронавируса затормозила мировую экономику. Она предупредила, что пандемия отбросила мир в рецессию "намного более худшую", чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов, передает Голос Америки.

На пресс-конференции, проведенной совместно с главой Всемирной организации здравоохранения, Георгиева назвала сложившуюся ситуацию "самым темным часов человечества". Она призвала богатые государства оказать помощь развивающимся, чтобы те смогли выдержать удар пандемии.

По ее словам, ведется работа, чтобы государства-кредиторы не спешили взимать долги у государств-заемщиков. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, написал в сети LinkedIn: "Мы ожидаем крупную глобальную рецессию".

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Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что глубокая глобальная рецессия в 2020 году - его базовый прогноз на фоне влияния распространения эпидемии коронавируса во всем мире.

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МВФ, Мировая экономика, Кристалина Георгиева, Глобальная рецессия.
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