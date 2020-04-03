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В Минфине рассказали, чего Украина ожидает от сделки с МВФ

В Минфине рассказали, чего Украина ожидает от сделки с МВФ
16:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Минфин рассчитывает получить в госбюджет-2020 от МВФ до 5 миллиардов долларов.

Украина в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) согласовала рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда в госбюджет для финансирования дефицита $5 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения", – сказал он в эфире канала "Украина24".

Министр указал, что для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо согласовать технически меморандум и принять в Верховной Раде последний пакет законов – о банках и изменениях в госбюджет-2020.

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"Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежды, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет", – отметил Марченко.

Он указал, что МВФ и Нацбанк поддерживает правительство в том, что оно может отойти от прежних ограничений дефицита госбюджета. Глава Минфина подчеркнул, что есть "большие надежды", что удастся профинансировать такой рост дефицита за счет внешней поддержки.

Марченко сообщил, что 2 апреля прошла встреча с послами G-7, на которой обсуждался вопрос дополнительного финансирования бюджета, переговоры с лидерами этих стран ведет также президент Украины Владимир Зеленский.

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"Есть надежда на то, что получим поддержку США, Канады, Франции, Германии и так далее", – сказал глава Минфина.

По его словам, уже есть определенные договоренности о получении помощи со стороны Всемирного банка и ЕС, которая будет разблокирована после получения транша МВФ. Помимо того, есть надежды, что может быть проговорен вопрос ролл-овера еврооблигаций Украины на $1 млрд, выпущенных под гарантии США, срок погашения которых наступает в мае этого года, добавил Марченко.

Он также сообщил, что в пятницу проведет переговоры с министром финансов Германии по вопросу кредитной поддержки, о возможности которой Зеленский говорил с канцлером Ангелой Меркель.

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"Отсутствуют риски неплатежей или даже разговора о каких-то реструктуризациях. Вопрос выплаты и обслуживания госдолга абсолютно контролируемый. Я вижу, что мы можем закрыть выплаты долгов и при этом обеспечить выполнение наших социальных обязательств, которые дополнительно возникли в период кризиса", – подчеркнул глава Минфина, напомнив в том числе о пиковых выплатах по госдолгу в сентябре из-за погашения еврооблигаций.

Марченко указал, что Минфин находится в тесном взаимодействии с Нацбанком, каждую неделю координируя свои действия на уровне глав и заместителей.

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Украина, МВФ, Минфин, Сергей Марченко.
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