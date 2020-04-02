Продажа гречки: В Украине ввели ограничения на экспорт

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса в Украине ввели ограничения на экспорт гречки до 1 июля.

Кабинет министров на внеочередном заседании одобрил постановление, которым запрещается до 1 июля экспортировать гречку.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Facebook.

"Постановлением вводится временный – до 1 июля 2020 г. - режим лицензирования и квотирования экспорта гречихи и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки). В частности, установлен нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00)", - отметили в ведомстве.

Как уточняется, соответствующие изменения внесены в приложение 1 к Постановлению 1109 "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году".

В министерстве подчеркнули, что запрет на экспорт гречки - это временная мера, которая необходима для защиты внутреннего рынка. Там напомнили, что свои границы для экспорта гречки уже временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.

В Минэкономики заверили, что сейчас ситуация на украинском рынке стабильна. Правительство все время находится в диалоге с производителями и ритейлерами.

"Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями относительно снятия запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли. Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой", - говорится в сообщении.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.