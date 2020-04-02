"Позитивный сигнал": Шмыгаль надеется на транш от МВФ в ближайшее время

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине правительство ожидаешь поставку первого транша от МВФ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что Украина получит транш от Международного валютного фонда в ближайшее время.

Об этом он сказал во время онлайн-встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине, сообщает Правительственный портал.

"Денис Шмыгаль также сообщил, что правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидается финансовая помощь и от Всемирного банка.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко обсудили деятельность в условиях карантина с представителями Американской торговой палаты в Украине во время онлайн-встречи 2 апреля.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.