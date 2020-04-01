Коронавирус в Украине: за день - 125 новых заболевших

Новости Украины:В Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Состоянием на 22.00 среды, 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 794 случая инфицирования коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице Центра общественного здоровья Украины в Фейсбук в среду вечером.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 794 случая COVID-19 ", - сказано в сообщении.

Как сообщается, всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине, а 13 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не обнаружило вируса в организме.

"С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3834 подозрения на новую коронавирусной инфекцией", - подчеркнулим в ЦОЗ.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля было зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом за день было подтвержденных 125 новых случаев заражения.

Напомним: