Коронавирус в Украине: за день - 125 новых заболевших

Состоянием на 22.00 среды, 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 794 случая инфицирования коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Об этом говорится в сообщении на странице Центра общественного здоровья Украины в Фейсбук в среду вечером.
"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 794 случая COVID-19 ", - сказано в сообщении.
Как сообщается, всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине, а 13 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не обнаружило вируса в организме.
"С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3834 подозрения на новую коронавирусной инфекцией", - подчеркнулим в ЦОЗ.
В Украине по состоянию на утро 1 апреля было зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом за день было подтвержденных 125 новых случаев заражения.
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