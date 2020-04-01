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Карантин в Украине: Кабмин ужесточил ограничительные меры

Карантин в Украине: Кабмин ужесточил ограничительные меры
17:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Кабмин усилил меры ограничения на карантине.

Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Учитывая ежедневный рост количества больных COVID-19 в Украине более чем на 10%, и учитывая решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и опыт международной практики, правительство считает нужным ввести более жесткие требования по карантину", - говорится в сообщении.

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В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля на всей территории Украины, будет действовать запрет на:

  • пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

  • перемещение группой лиц более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

  • посещение спортивных и детских площадок;

  • проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых участвуют более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Отмечается, что некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями.

Все остальные нововведения будут обработаны с учетом предложений Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и профильных министерств и ведомств.

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Как сообщалось ранее, на заседании Кабмина 1 апреля приняты изменения в постановление Кабинета министров № 211 о мерах по противодействию распространения на территории Украины COVID-19. Постановлением определяется срок карантина до 24 апреля.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

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Украина, ВРУ, Кабмин, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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