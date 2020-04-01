Остановка транспорта и ограничение доступа в парки: Минздрав анонсировал ужесточение карантина

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

Правительство усилит карантинные меры из-за эпидемии COVID-19 в Украине, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Как сообщается в Telegram-канале Минздрава, соответствующее решение принято по инициативе Министра здравоохранения на заседании Кабмина 1 апреля, с доработкой до 2 апреля. Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

"Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим внедрить наиболее эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мер: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами", - заявил Степанов.

Как добавил глава Минздрава, новая команда министерства тесно сотрудничает со всеми ведомствами и органами власти, чтобы в течение дня доработать постановление и учесть позиции всех сторон.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.