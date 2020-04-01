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Среда, 01.04.2020
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Коронавирус в Украине: на Банковой рассказали, когда ждать пика

Коронавирус в Украине: на Банковой рассказали, когда ждать пика
13:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:На совещании у Зеленского рассмотрели возможность режима "все в масках" с 6 по 24 апреля.

В Украине с 6 по 24 апреля может быть введен режим "все в масках" и ограничено количество людей улицах, поскольку именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь в среду на ежедневном селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

"На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом", - отмечается в сообщении.

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Для предотвращения такой ситуации власти провели переговоры со всеми телевизионными группами о трансляции пасхальных богослужений.

"Пока только три телеканала не дали ответа о таких показах, но переговоры с ними продолжаются", - указали в пресс-службе президента.

Напомним:

Арсен Аваков заявил, что Министерство внутренних дел больше не даст согласия на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы во время введенного карантина.

Виктор Ляшко рассказал, что медицинская помощь больным коронавирусом в коммунальных учреждениях здравоохранения должна быть бесплатной.

Также он поведал, что не все летальные случаи с зафиксированным коронавирусом вызваны заболеванием COVID-19, поэтому реальная смертность гораздо ниже.

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Все по теме:

Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Офис Президента, ОПУ, Covid-19, Пасха 2020.
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