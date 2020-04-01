Скачать
Среда, 01.04.2020
Коронавирус в Украине: на Банковой рассказали, когда ждать пика
Коронавирус в Украине: на Банковой рассказали, когда ждать пика
Летальность COVID-19: в Минздраве успокоили украинцев
Летальность COVID-19: в Минздраве успокоили украинцев
Бой Постол - Рамирес 9 мая отменен
Бой Постол - Рамирес 9 мая отменен
Идрис Эльба не может вернуться домой
Идрис Эльба не может вернуться домой

Лекарство от коронавируса: Украинская фармкомпания начала разработку

Лекарство от коронавируса: Украинская фармкомпания начала разработку
13:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В свзи с распространением коронавируса в Украине начали разрабатывать отечественное средство от Covid-19.

Научно-производственная фирма "Микрохим", которая традиционно специализировалась на выпуске кардиологических препаратов, приступила к разработке первого отечественного средства для лечения коронавируса.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба компании.

"В частности, научные подразделения компании начали разработку генерической копии противовирусного препарата "Avigan", известного также под такими торговыми названиями, как "Фавипиравир" и Т-705. Оригинальный препарат был разработан в Японии в 2014 году, в 2015 году прошел третью фазу клинических испытаний в США. При этом он был опробован во время эпидемии в Ухане и разрешен к экспериментальному применению в Италии против COVID-19", - говорится в сообщении.

Посевная кампания 2020: В Украине аграрии уже засеяли более 7% площадей

В руководстве компании считают, что за относительно короткий срок Украина способна создать собственную генерическую базу препаратов, которые не будут ни в чем уступать по эффективности и безопасности оригинальным препаратам для лечения коронавируса.

"Для воссоздания и подтверждения биоэквивалентности украинского препарата от COVID-19 потребуется определенное время. Но в случае производства препаратов отечественными фармкомпаниями, мы можем рассчитывать на более благоприятное разрешение ситуации, чем при варианте поставок иностранными фирмами", - подчеркнул генеральный директор "Микрохим" Игорь Погромский.

"На финишную прямую - выпуск и первые поставки готового препарата, "Микрохим" планирует выйти в течение полугода, что является случаем, беспрецедентным для нашей страны. Однако коллектив компании готов перейти на усиленный режим работы в это нелегкое для всех нас время", - заявили в "Микрохиме". 

Госстат: За прошлый год украинцы получили почти 3,7 трлн доходов 

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 1 апреля 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Производство, Медики, Карантин, Лекарство, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте немного нового о себе
02 Бесплатные поезда для медиков: "Укрзализныця" запустила социальную программу
03 Советы диетолога: в чем заключается польза и вред супов
04 Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, соцпрограммы для медиков и "теплые кредиты"
05 Летальность COVID-19: в Минздраве успокоили украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина получит пакет помощи НАТО
Украина получит пакет помощи НАТО
Зеленский одобрил &quot;антикоронавирусный&quot; закон
Зеленский одобрил "антикоронавирусный" закон
Температурные качели: чем порадует погода в День смеха
Температурные качели: чем порадует погода в День смеха
Легенда джаза Уоллес Рони умер от осложнений коронавируса
Легенда джаза Уоллес Рони умер от осложнений коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь