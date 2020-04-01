Лекарство от коронавируса: Украинская фармкомпания начала разработку

Новости Бизнеса:В свзи с распространением коронавируса в Украине начали разрабатывать отечественное средство от Covid-19.

Научно-производственная фирма "Микрохим", которая традиционно специализировалась на выпуске кардиологических препаратов, приступила к разработке первого отечественного средства для лечения коронавируса.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба компании.

"В частности, научные подразделения компании начали разработку генерической копии противовирусного препарата "Avigan", известного также под такими торговыми названиями, как "Фавипиравир" и Т-705. Оригинальный препарат был разработан в Японии в 2014 году, в 2015 году прошел третью фазу клинических испытаний в США. При этом он был опробован во время эпидемии в Ухане и разрешен к экспериментальному применению в Италии против COVID-19", - говорится в сообщении.

В руководстве компании считают, что за относительно короткий срок Украина способна создать собственную генерическую базу препаратов, которые не будут ни в чем уступать по эффективности и безопасности оригинальным препаратам для лечения коронавируса.

"Для воссоздания и подтверждения биоэквивалентности украинского препарата от COVID-19 потребуется определенное время. Но в случае производства препаратов отечественными фармкомпаниями, мы можем рассчитывать на более благоприятное разрешение ситуации, чем при варианте поставок иностранными фирмами", - подчеркнул генеральный директор "Микрохим" Игорь Погромский.

"На финишную прямую - выпуск и первые поставки готового препарата, "Микрохим" планирует выйти в течение полугода, что является случаем, беспрецедентным для нашей страны. Однако коллектив компании готов перейти на усиленный режим работы в это нелегкое для всех нас время", - заявили в "Микрохиме".

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 1 апреля 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.