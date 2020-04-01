Госстат: За прошлый год украинцы получили почти 3,7 трлн доходов

Новости Бизнеса:В Украине за 2019 год доходы населения значительно выросли, по сравнению с 2018 годом.

По 2019 год доходы населения Украины составили 3 699 млрд грн, на 479 млрд грн больше, чем за 2018 год.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"Доходы населения в 2019 году составляли 3699,3 млрд грн, расходы – 3815,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Имеющийся доход в расчете на одного человека составил в прошлом году 67 528 грн.

В структуре доходов населения на заработную плату приходится 47,4%, на социальные помощи и другие полученные текущие трансферты – 31,7%, на прибыль и смешанный доход – 18,3%, на доходы от собственности - 2,6%.

В структуре расходов населения за 2019 год львиную долю составляло приобретение товаров и услуг (92,1%).

Как сообщалось, за 2018 год доходы населения составили 3 220 млрд грн, расходы – 3 203 млрд грн. Имеющийся доход в расчете на одно лицо составлял 57 909 грн.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

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Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.