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Избыток предложений: Нефть "теряет позиции"

Избыток предложений: Нефть "теряет позиции"
10:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Стоимость нефти за первый квартал снизилась на 70%, падение продолжается.

Цены на нефть продолжили снижение в среду вслед за крупнейшими в истории квартальным и ежемесячным обвалами, вызвало давление на котировки также более высокий, чем ожидалось, рост коммерческих запасов сырья в США.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $25,83 за баррель, что на $0,52 (1,97%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы на май снизились в цене на 0,09%.

Цены на нефть продолжают падать: WTI достигла минимума впервые с 2002 года

Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,03 (0,15%) - до $20,45 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта поднялась на 1,9%.

Квартальное падение обоих нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю, отмечает MarketWatch. Цена Brent с начала года упала на 65,6%, WTI - на 66,5%.

Цены на нефть находятся на самом низком уровне с 2002 года на фоне глобального коронавирусного кризиса, который привел к замедлению мировой экономики и снижению спроса на "черное золото".

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,5 млн баррелей, запасы бензина - на 6,1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,5 млн баррелей, при прогнозном росте 4 млн барр. Об этом свидетельствуют данные Американского института нефти (API).

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В среду трейдеры ожидают публикацию доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

"Настроения на рынке остаются подавленными, поскольку нет ясности относительно того, как долго продлится пандемия", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям в Nissan Securities.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 25,56 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 25,96 доллара за баррель, что на 39 центов ниже уровня закрытия торгов ($26,35).

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Нефть, Баррель, Цена на нефть, Стоимость нефти.
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