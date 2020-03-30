Цены на нефть продолжают падать: WTI достигла минимума впервые с 2002 года

Новости Бизнеса:Стоимость фьючерса WTI опускалась на 8,5% до 19,48 доллара за баррель, Brent опускалась на 7,92% до 23,1 доллара за баррель.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI составляла 19,48 доллара за баррель (минус 8,5%). Позже она поднялась до 20,4 доллара за баррель (минус 5,5%).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на открытии торгов падала на 7,92% − до 23,01 доллара за баррель. Позже баррель Brent поднялся до 23,5 доллара (минус 6,1%).

Напомним: нефть начала дешеветь в январе (с $63 до $56 за баррель) после вспышки коронавируса и последовавшего за этим снижения спроса на топливо. Новость 6 марта о разрыве соглашения ОПЕК+ спровоцировала обвал цен. Если 4 марта баррель Brent был на уровне $51, то через пять дней – чуть более $34.

8 марта государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и пообещала увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

В результате этого 9 марта цены на нефть упали на 30%.

12 марта, на фоне распространения коронавируса, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в Соединенные Штаты сроком на 30 дней.

После этого заявления цена на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 10,6%, а стоимость WTI — на 10,44%