В Украине продолжают дешеветь бензин и дизтопливо

Новости Бизнеса:В Украине продолжают снижаться цены на бензин всех марок, дизельное топливо и газ.

Сетевые операторы снизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,1-1,1 гривни за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Сообщается, что максимальное снижение наблюдалось в сети АЗС UPG, где цена топлива опустилась на 1,1 гривни/литр.

Кроме того, на заправках Shell и Parallel стоимость всей линейки продаж, за исключением автогаза, уменьшилась на 1 гривню/литр.

Падение цен наблюдалось в крупных региональных сетях, снижение достигало 10-60 копеек/литр.

Как сообщалось, ранее крупные сети автозаправочных станций ОККО и WOG снизили цены на бензины и дизельное топливо на 1 гривню за литр.

9 марта цена нефти марки Brent упала на 30% - до 34 долларов за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

12 марта, на фоне распространения коронавируса, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в Соединенные Штаты сроком на 30 дней.

После этого заявления цена на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 10,6%, а стоимость WTI — на 10,44%

Следом за обвалом цен на нефть резко просели валюты ряда развивающихся стран и котировки фондовых бирж. По состоянию на 27 марта цены на нефть марки Brent на лондонской бирже опустилась до 26 за доллар за баррель.