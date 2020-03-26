Большие сети АЗС резко снизили цены на топливо

Новости Бизнеса:Розничные цены на бензин в Украине сегодня, 26 марта, резко снизились по сравнению с предыдущим днем.

Розничные цены на бензин в Украине сегодня, 26 марта, резко снизились по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на "Консалтинговую группу А-95".

По данным мониторинга, средние цены на топливо сегодня составили:

бензин А-92 - 24,53 грн (- 0,43 грн),

бензин А-95 - 25,62 грн (-0,39 грн),

бензин А-95+ - 26,75 грн (-0,35 грн)

ДТ - 24,48 грн (-0,33 грн)

автогаз - 10,35 грн (-0,03 грн)

Напомним, накануне на резкое снижение цены — на 1,2 грн/л — пошла розничная сеть Glusco (105 АЗС).

Как сообщалось, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6–9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива. Причиной стала более чем 10%-я девальвация гривни. В евро же средняя розничная цена бензина и ДТ в Украине со 2 по 16 марта снизилась на 7,2–7,3% (на 7 евроцентов/л), до €0,91/л и €0,89/л соответственно.