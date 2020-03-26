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Свежий курс валют: доллар и евро снова пошли вверх

Свежий курс валют: доллар и евро снова пошли вверх
08:49 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Гривня по официальному курсу упала к доллару на 18 копеек - до 27,95 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на таком уровне: 27,9552 гривен за 1 доллар (+0,1824 грн). При этом курс доллара на 25 марта составляет 27,7728 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 26 марта:

    • USD —  27,9552 грн за 1 доллар;

    • EUR — 30,2671 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,6161 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,5563 грн за 10 российских рублей;

    • BYN — 10,7166 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 4,3469 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL — 1,5519 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 33,092  грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF — 28,5432 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY —3,9376 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 25 марта межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,22 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 25 марта справочный курс на уровне 27,96 грн/доллар, повысив его по сравнению с 24 марта (27,81 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 25 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 28,31 гривен за доллар, курс евро вырос на 7 копеек до 30,50 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,67 (27,54 - 24 марта), продажи - 28,31 (28,27 - 24 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,64 (29,48 - 24 марта), продажи - 30,50 (30,43 - 24 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,09 - 24 марта), продажи 3,67 (3,64 - 24 марта) грн за 10 рублей.

Напомним: 

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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