Свежий курс валют: доллар и евро снова пошли вверх

Новости Бизнеса:Гривня по официальному курсу упала к доллару на 18 копеек - до 27,95 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на таком уровне: 27,9552 гривен за 1 доллар (+0,1824 грн). При этом курс доллара на 25 марта составляет 27,7728 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 26 марта:

USD — 27,9552 грн за 1 доллар;



EUR — 30,2671 грн за 1 евро;



PLN — 6,6161 грн за 1 польский злотый;



RUB — 3,5563 грн за 10 российских рублей;



BYN — 10,7166 грн за 1 белорусский рубль;



TRY — 4,3469 грн за 1 турецкую лиру;



MDL — 1,5519 грн за 1 молдавский лей.



GBP — 33,092 грн за 1 фунт стерлингов;



CHF — 28,5432 грн 1 швейцарский франк;



CNY —3,9376 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 25 марта межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,22 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 25 марта справочный курс на уровне 27,96 грн/доллар, повысив его по сравнению с 24 марта (27,81 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 25 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 28,31 гривен за доллар, курс евро вырос на 7 копеек до 30,50 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,67 (27,54 - 24 марта), продажи - 28,31 (28,27 - 24 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,64 (29,48 - 24 марта), продажи - 30,50 (30,43 - 24 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,09 - 24 марта), продажи 3,67 (3,64 - 24 марта) грн за 10 рублей.

Напомним: