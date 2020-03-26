Свежий курс валют: доллар и евро снова пошли вверх

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на таком уровне: 27,9552 гривен за 1 доллар (+0,1824 грн). При этом курс доллара на 25 марта составляет 27,7728 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 26 марта:
USD — 27,9552 грн за 1 доллар;
EUR — 30,2671 грн за 1 евро;
PLN — 6,6161 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,5563 грн за 10 российских рублей;
BYN — 10,7166 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 4,3469 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,5519 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 33,092 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 28,5432 грн 1 швейцарский франк;
CNY —3,9376 грн за 1 китайский юань.
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, 25 марта межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,22 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 25 марта справочный курс на уровне 27,96 грн/доллар, повысив его по сравнению с 24 марта (27,81 грн).
В то же время в обменных пунктах Украины 25 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 28,31 гривен за доллар, курс евро вырос на 7 копеек до 30,50 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,67 (27,54 - 24 марта), продажи - 28,31 (28,27 - 24 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,64 (29,48 - 24 марта), продажи - 30,50 (30,43 - 24 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,09 - 24 марта), продажи 3,67 (3,64 - 24 марта) грн за 10 рублей.
Напомним:
Нацбанк не будет вводить ограничения на использование средств населения или бизнеса.
Национальный банк на днях утвердит принципы "кредитных каникул" для бизнеса, которые будут иметь рекомендательный характер.
Банковская система сегодня имеет достаточно ликвидности, чтобы поддержать экономику и население.
Национальный банк связывает текущие волнения на валютном рынке Украины с влиянием краткосрочных психологических факторов и заявляет о готовности поддерживать стабильность украинской гривни с использованием международных резервов.
В последние дни наблюдаются признаки недостатка наличной валюты в кассах банков, что вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.