"Нефтяные войны": соглашение ОПЕК+ прекратило действовать

Новости Бизнеса:Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти прекратило свое действие с 1 апреля.

С 1 апреля прекратило действие соглашение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Соглашение было заключено государствами, добывающих нефть, в конце 2016 года, и позволяло удерживать цены на уровне не ниже 50 долларов за баррель.

Нефть "пробила дно"?

Цены на нефть эталонных марок не демонстрировали единой динамики в ходе торгов во вторник, при этом Brent перешла к слабому снижению.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 31 марта составляла $22,70 за баррель, что на $0,06 (0,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов повышение цены контрактов достигало 4%.

Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,51 (2,54%) - до $20,60 за баррель. Контракты дорожали более чем на 7% ранее в ходе торгов.

В чем дело:

Нефть начала дешеветь в январе (с $63 до $56 за баррель) после вспышки коронавируса и последовавшего за этим снижения спроса на топливо. Новость 6 марта о разрыве соглашения ОПЕК+ спровоцировала обвал цен. Если 4 марта баррель Brent был на уровне $51, то через пять дней – чуть более $34.

8 марта государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и пообещала увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

В результате этого 9 марта цены на нефть упали на 30%.

12 марта, на фоне распространения коронавируса, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в Соединенные Штаты сроком на 30 дней.

После этого заявления цена на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 10,6%, а стоимость WTI — на 10,44%.