"Психологический фактор": В НБУ не видят причин для сильного роста цен

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса в Украине подорожали некоторые товары под влиянием психологических факторов.

Национальный банк Украины пока не видит рисков для существенного ускорения инфляции, объясняя подорожание некоторых товаров влиянием психологических факторов.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе онлайн-встречи с руководством НБУ, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

"Сейчас мы не видим фундаментальных причин для значительного ускорения инфляции", - сказал Сологуб.

По его словам, рост цен на некоторые товары в марте обусловлен влиянием психологических факторов, в частности, связанных с закрытием продовольственных рынков.

Как сообщалось ранее, Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины. В частности, с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%.

Кабинет министров 29 марта утвердил обновленный макроэкономический прогноз, предусматривающий, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривень за доллар США.

Кроме этого, обновленный макропрогноз предусматривает рост инфляции с 5,6 до 8,7%; среднемесячную зарплату 11 тыс. грн, которая с учетом инфляции фактически не изменится по сравнению с 2019 годом; безработицу на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.