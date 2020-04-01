Ляшко: Система здравоохранения заработала в другом режиме

Новости Украины:Главный санврач Украины рассказал, что учреждениям, которые лечат больных COVID-19, будет начислен спецтариф.

Медицинская помощь больным коронавирусом в коммунальных учреждениях здравоохранения должна быть бесплатной.

Об этом на брифинге 1 апреля сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Согласно закону о защите населения от инфекционных болезней, медицинская помощь в коммунальных учреждениях здравоохранения больным инфекционными болезнями оказывается бесплатно. Сегодня, 1 апреля, система здравоохранения заработала в другом режиме. Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф, который будет оплачиваться коммунальным учреждениям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусом", - сказал Ляшко.

Он отметил, что Минздрав будет делать все возможное, чтобы больные, которые попадают в больницы и лечатся от коронавирусной болезни, имели полное обеспечение средствами для симптоматического лечения, а в случае появления специфических признаков болезни, то и средствами специфического лечения. "Это наша обязанность - предоставить помощь всем нуждающимся", - добавил Ляшко.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10 часов утра 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, по состоянию на утро 1 апреля в мире зафиксировано 858892 случая коронавируса, 178100 пациентов выздоровели, летальных случаев - 42158.