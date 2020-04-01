Посевная кампания 2020: В Украине аграрии уже засеяли более 7% площадей

Новости Бизнеса:В Украине по всех областях уже начали посевную кампанию на 2020 год.

Весенняя посевная кампания 2020 года ускорилась во всех областях Украины; в настоящее время аграрии уже засеяли яровыми культурами более 7% запланированных площадей.

Так ход посевной компании в Украине прокомментировала Укринформу пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщает корреспондент агентства.

"Весенняя посевная 2020 года ускорилась во всех областях. По состоянию на 26 марта было посеяно 1,008 млн га, что на 383,5 тыс га больше, чем на 19 марта. Лидерами в приросте темпов посевов является Запорожская, Харьковская и Черниговская области. Таким образом агропроизводители уже засеяли 7% площадей от прогноза", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2020 году запланировано засеять 10 основными яровыми культурами 15,26 млн га, на 0,3 млн га больше, чем в 2019 году. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника, уменьшится ячменя, сои и сахарной свеклы.

По информации Минэкономики, введение чрезвычайной ситуации на территории всей Украины не предусматривает ограничения свободного движения товаров. Итак, на данный момент аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами для проведения посевной кампании: семенами, средствами защиты растений, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами и тому подобное.

Также, отмечается, что в связи с введением карантина, в Украине не планируются изменения в структуре посевных площадей яровых культур урожая текущего года.

"Посевная 2020 началась в соответствии с графиком. По данным Укргидрометцентра сейчас есть благоприятные условия для быстрого посева. Также ситуация относительно состояния озимых культур в настоящее время является стабильной. Влаги в слое 0-20 см почвы достаточно для развития этих культур на ближайшие две недели", - информирует пресс-служба Минэкономики.

Сейчас, считают в министерстве, необходимо максимально оперативно провести сев яровых зерновых культур ранней группы, поскольку влага в верхних слоях достаточно быстро испаряется, что связано с ветряной и солнечной погодой. В настоящее время количество влаги является недостаточной и сравнительно низкой с предыдущими годами, но эта ситуация не является критической и будет зависеть от количества осадков в апреле-мае. Осадки также будут определять и динамику сева яровых культур.

Как сообщалось, по состоянию на 19 марта посевная ранних яровых культур началась во всех областях Украины. Наибольшие посевы яровых культур на указанную дату были в Одесской (118,97 тыс. га), Херсонской (98,69 тыс. га) и Донецкой (61,98 тыс. га) областях. В Николаевской области сев ранних яровых культур начат еще в феврале: по состоянию на 24 февраля уже было засеяно почти 1 тыс. га.

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