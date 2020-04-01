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Кличко о количестве зараженных: Вирус охватывает город

Кличко о количестве зараженных: Вирус охватывает город
12:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Киеве количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 132 человек.

За минувшие сутки в Киеве подтверждено 25 новых случаев инфицирования Covid-19, в том числе у годовалого ребенка, всего лабораторно подтвержден коронавирус у 132 жителей украинской столицы, заявляет мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, которые заболели Covid-19, за минувшие сутки увеличилась на 25 человек. В целом в столице 132 подтвержденных случая заболевания коронавирусом", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в среду.

Из новых 25 случаев, по словам мэра, - 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года, 12 женщин в возрасте от 21 до 80 лет и один ребенок - девочка, которой чуть более одного года.

"Из 25 больных госпитализированы 15 киевлян… Остальные 10 лечатся на самоизоляции под контролем врачей", - сообщил Кличко.

При этом городской голова подчеркнул, что больше половины киевлян, у которых за минувшие сутки подтвердился диагноз, за пределы Украины в последнее время не выезжали. "То есть они были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус распространяется и охватывает город",- отметил Кличко.

Кличко: Нехватки продуктов сегодня нет

Он выразил убеждение в том, что столица своевременно ввела ограничительные меры. "Если бы не сделали этого, то сегодня картина была бы совсем иной", - сказал городской голова.

Мэр столицы еще раз призвал киевлян соблюдать карантинные меры. "Спуститесь, пожалуйста, на землю! Прекратите шататься по городу, игнорируя ограничения, которые сделаны для того, чтобы вас спасти!",- призвал Кличко.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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