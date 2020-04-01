Аваков: Пассажирское авиасообщение - закрыто

Новости Украины:В МВД решили наложить вето на все авиационные чартеры в Украине.

Министерство внутренних дел больше не даст согласия на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы во время введенного карантина, сообщил министр МВД Украины Арсен Аваков.

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение - закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР", - написал министр на своей странице в Фейсбук в ночь на среду.

Свою позицию Аваков объяснил урегулированием ситуации с пассажирами, которые прибыли в Киев с Бали и Катара. Украинцы отказались оставаться в отеле, в который были отправлены на обсервацию.

"Те, кто находится сейчас на обсервации в Киевских отелях: завтра и послезавтра - по решению главного санитарного врача – у всех возьмут материалы на ПЦР тест. По факту результата теста – если поражения вирусом не выявлено - полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Не повиновение – санкции ст. 325 КПК", – написал Аваков.

Министр подчеркнул, что всех пассажиров, которые сбежали от обсервации, ждут штрафы. В случае обнаруения у них коронавируса - им грозит уголовная ответственность.

"Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент - уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) - санкция: штраф до 17 тыс. грн. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 - вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет", - уточнил он.

Аваков добавил, что большинство пассажиров рейса из Катара выехали туда уже после того, как в Украине ввели карантин.

"13 марта президент Зеленский обратился к украинцам с просьбой вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией… А тут смотрю - каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе улетел из страны 13, 14, 15 марта", - подытожил министр.