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Пандемия COVID-19: оперативные данные на 1 апреля

Пандемия COVID-19: оперативные данные на 1 апреля
08:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Коронавирусом в мире заразились 858 тысяч человек, выздоровели - 178 тысяч.

По состоянию на утро 1 апреля в мире зафиксировано 858 892 случая коронавируса, 178 100 пациентов выздоровели, 42 158 летальных случаев.

Об этом сообщает Worldоmeters.

В целом COVID-19 распространился на 203 страны. Начиная с полуночи нового дня в мире зафиксировали 515 новых случаев, в частности 11 смертей.

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В США за сегодня зафиксировали 48 новых случаев, таким образом общее число заболевших в стране составляет 188 578, также зарегистрировали одну новую смерть (всего 3 890), более 7 тысяч выздоровели.

Количество случаев в Италии сейчас составляет 105 792, из них 12 428 летальных, 15 729 пациентов выздоровели.

В Испании зафиксировано 95 923 случая, в частности 8 464 смертельных и 19 259 выздоровлений.

В Китае зарегистрировано 81 518 случаев (3 305 смертельных).

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В Германии и Франции — 71 808 (775 летальных) и 52 128 (3 523 летальных) соответственно, в Иране более 44 тыс. (2 898 летальных), а в Великобритании — 25 150 случаев, из них 1789 привели к гибели и 135 человек выздоровели.

В других странах, где число зарегистрированных случаев превышает 10 тыс. ситуация следующая: Швейцария 16 605 (433 смерти), Турция 13 531 (214 смерти), Бельгия 12 775 (705 смертей), Нидерланды 12 595 (1 039 смертей), Австрия 10 180 (128 смертей)

Наибольшее число новых случаев пока зафиксировано в Мексике — 121 (1 215 всего), а также в Южной Корее — 101 (всего 9 887). В Бразилии с полуночи число подтвержденных случаев коронавируса возросло на 95 и составляет теперь 5 812.

В Украине подтверждены 647 случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 человек выздоровели.

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Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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