В Австрии занялись очисткой FFP-масок

Новости Бизнеса:Фирма из Австрии разработала аппарат для очистки фильтрованных полумасок.

Австрийская компания из Граца Cristof Industries модифицировала свой аппарат по дезинфекции медицинских отходов SinTion для очистки фильтровальных масок-респираторов FFP с целью их повторного использования.

Об этом сообщает австрийский общественный телерадиовещатель ORF.

"Модификация устройства для дезинфекции медицинских отходов позволила очищать фильтровальные полумаски (FFP) с целью их повторного использования - такой аппарат разработала Cristof Industries в Граце", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очистка осуществляется относительно масок класса FFP2 и FFP3. Каждый час могут обрабатываться около 150 штук.

Один аппарат SinTion, стоимость которого составляет 75 тыс. евро, уже установлен в земельной больницы Инсбрука. Еще один аппарат ожидается в больнице Граца в ближайшие дни.

Как сообщалось, по данным Worldometer, количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 856,917 человек, из них летальных 42,107, выздоровели 177,141 человека.