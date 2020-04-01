Время карантина: Как будут работать рынки в Украине

Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго соблюдать определенные ограничения.
Об этом сообщил Минздрав.
Список ограничений, которым нужно следовать:
осуществлять торговую деятельность могут только зарегистрированные операторы рынка пищевых продуктов;
на 20 квадратных метрах торговой площади может находиться максимум один посетитель;
обеспечить возможность покупателям в очередях держать дистанцию не менее 1,5 метра;
обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты;
обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий;
для рынков выходного дня обеспечить расстояние между местами торговли не менее 3 метров.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.
На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.
В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.