Время карантина: Как будут работать рынки в Украине

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине разрешили вести торговлю на рынках, но при соблюдении спецусловий.

Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго соблюдать определенные ограничения.

Об этом сообщил Минздрав.

Список ограничений, которым нужно следовать:

осуществлять торговую деятельность могут только зарегистрированные операторы рынка пищевых продуктов;

на 20 квадратных метрах торговой площади может находиться максимум один посетитель;

обеспечить возможность покупателям в очередях держать дистанцию не менее 1,5 метра;

обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты;

обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий;

для рынков выходного дня обеспечить расстояние между местами торговли не менее 3 метров.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.