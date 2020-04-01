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Помогут пережить коронавирус: Минцифры запустило конкурс IT-проектов

Помогут пережить коронавирус: Минцифры запустило конкурс IT-проектов
16:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавиурса в Украине Минцифры запустило конкурс IT-проектов по борьбе с COVID-19.

Министерство цифровой трансформации запустило национальный конкурс IT-проектов и идей #HackCorona, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и поддержку украинских граждан в условиях карантина.

Желающие принять участие в конкурсе могут подать проекты или идеи по таким направлениям как: противодействие коронавирусу (электронные сервисы, направленные на противодействие распространению эпидемии COVID-19), е-услуги для граждан (социальные, образовательные, административные и другие публичные услуги, которые особенно актуальны во время карантина), социальное предпринимательство (инновационные идеи для развития цифрового социального предпринимательства в условиях карантина), взаимопомощь (сервисы, направленные на поддержку и обеспечение жизнедеятельности наиболее уязвимых групп населения в условиях карантина).

Согласно сообщению, это могут быть как абсолютно новые проекты, так и усовершенствованные имеющиеся решения. Общий призовой фонд для победителей составляет 4 миллиона гривень. Также они получат менторскую поддержку при реализации проекта. Как сказано в сообщении, заявки принимаются до 6 апреля, а уже 9 апреля члены жюри выберут победителей.

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В жюри конкурса войдут вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, основатель маркетинговой компании FEDORIV Андрей Федорив, соучредитель Monobank Олег Гороховский, генеральный директор украинской IT-компании Petcube Ярослав Ажнюк, президент фонда "Восточная Европа" Виктор Лях, представитель посольства Швейцарии в Украине, координатор проектов Швейцарского бюро сотрудничества Илона Постемская и постоянная представительница Программы развития ОНН в Украине Дафина Герчева. Тривожні ночі через біль у суглобах? Для колін та суглобів це найкращий рецепт подробнее Виграй пару своїх зарплат, зробивши одну ставку без ризику! Приголомшливий бонус від Favbet для всіх нових клієнтів подробнее Распродажа респираторов с клапанами.

Партнерами конкурса #HackCorona in Ukraine стали программа EGAP, которая финансируется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется фондами "Восточная Европа" и Innovabridge, и ПРООН.

30 марта Министерство цифровой трансформации Украины запустило на портале "Дія.Цифрова освіта" образовательный сериал "Цифровая грамотность для госслужащих 1.0. на базе инструментов Google". 

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Также ведомство планирует построить в регионах специальные оффлайн-центры поддержки бизнеса - консалтинг-зоны.

На этой неделе министерство планирует запустить онлайн-платформу бесплатных услуг социально ответственного бизнеса во время карантина.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

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Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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