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Среда, 01.04.2020
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Помощь бедным украинцам: Зеленский дал поручение Кабмину

Помощь бедным украинцам: Зеленский дал поручение Кабмину
14:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украинское правительство будет выплачивать помощь беднейшим гражданам во время карантина.

Власти составят списки малообеспеченных граждан, которым требуется финансовая помощь во время карантина.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном селекторном совещании, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы видим, что карантин необходим. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить", - отметил он.

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В Офисе Президента добавили, что Кабинет министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, обустройства тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - сказал на селекторном совещании Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как известно Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19.

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По данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 1 апреля - 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них: 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

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Все по теме:

Кабмин, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Офис Президента, Covid-19.
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