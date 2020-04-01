Помощь бедным украинцам: Зеленский дал поручение Кабмину

Новости Украины:Украинское правительство будет выплачивать помощь беднейшим гражданам во время карантина.

Власти составят списки малообеспеченных граждан, которым требуется финансовая помощь во время карантина.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном селекторном совещании, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы видим, что карантин необходим. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить", - отметил он.

В Офисе Президента добавили, что Кабинет министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, обустройства тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - сказал на селекторном совещании Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как известно Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 1 апреля - 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них: 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.