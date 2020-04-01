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Аппараты ИВЛ на 300 млн: В Украине совершили крупную медицинскую закупку

Аппараты ИВЛ на 300 млн: В Украине совершили крупную медицинскую закупку
19:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:В Украине закупили аппаратов ИВЛ на 300 миллионов гривен и доставили в больницы областей.

Украинские больницы с начала года закупили 385 аппаратов искусственной вентиляции легких. 

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На оборудование потратили в общей сложности почти 300 миллионов гривень.

Медицинские гарантии: В Украине стартовала новая программа

Отмечается, что медики заказывают аппараты разных модификаций и поколений. Стоимость варьируется от 25 тысяч до почти миллиона.

Ранее сообщалось, как в Виннице медики разработали собственный протокол лечения больных коронавирусом.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

1 апреля Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.

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Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус, ИВЛ.
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