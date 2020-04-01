Аппараты ИВЛ на 300 млн: В Украине совершили крупную медицинскую закупку

Украинские больницы с начала года закупили 385 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На оборудование потратили в общей сложности почти 300 миллионов гривень.
Отмечается, что медики заказывают аппараты разных модификаций и поколений. Стоимость варьируется от 25 тысяч до почти миллиона.
Ранее сообщалось, как в Виннице медики разработали собственный протокол лечения больных коронавирусом.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.
На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.
В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.
1 апреля Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.