Аппараты ИВЛ на 300 млн: В Украине совершили крупную медицинскую закупку

Новости Украины:В Украине закупили аппаратов ИВЛ на 300 миллионов гривен и доставили в больницы областей.

Украинские больницы с начала года закупили 385 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На оборудование потратили в общей сложности почти 300 миллионов гривень.

Отмечается, что медики заказывают аппараты разных модификаций и поколений. Стоимость варьируется от 25 тысяч до почти миллиона.

Ранее сообщалось, как в Виннице медики разработали собственный протокол лечения больных коронавирусом.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

1 апреля Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.