Медицинские гарантии: В Украине стартовала новая программа

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине уже стартовала программа медицинских гарантий.

Сегодня в Украине стартовала в полном объеме Программа медицинских гарантий (ПМГ).

Об этом говорится в пресс-релизе Национальной службы здоровья (НСЗУ).

"1 апреля стартовала Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту. Договоры с НСЗУ на предоставление медицинских услуг по программе медицинских гарантий на сегодняшний день подписали 1524 учреждения специализированной медицинской помощи. Из них 50 частных. Это 90% учреждений, которые подали свои предложения НСЗУ. Еще 138 проектов договоров ждут подписания", - сообщают в НСЗУ.

Таким образом, практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны вошли в реформу и будут получать средства по договору с НСЗУ. С сегодняшнего дня деньги пойдут за пациентом в поликлиники и специализированные учреждения.

В общей сложности проекты договоров получили 1662 представителя специализированной медицинской помощи. Больше всего договоров подписали в Харьковской области - 132, Днепропетровской - 110, Львовской - 102.

Есть отказы в подписании: 3 - за то, что учреждение не является автономным, 20 - отсутствует лицензия на медицинскую практику, 9 учреждений подали неверные статистические данные.

В НСЗУ подчеркнули, что большинство учреждений подали предложения и получили проект договора на все 26 пакетов медицинской помощи. И эта помощь будет доступна гражданам. "Отныне больницы будут получать деньги за медицинские услуги, оказанные конкретному пациенту. Эффективные больницы, которые будут выбирать пациенты, смогут увеличить свое финансирование по новой системе. Примерно в 40% медучреждений увеличился бюджет по сравнению с прошлогодним государственным и местным финансированием. Всего в 67% учреждений бюджет по ПМГ больше финансирования благодаря медицинской субвенции", - отмечают в НСЗУ.

Среди регионов, в которых большое количество учреждений получит значительно большее финансирование, Полтавская область.

На обеспечение ПМГ выделены 70,4 млрд грн. Примерно 18,7 млрд грн получит первичное звено, все учреждения которого (более 1500) перезаключили договоры с НСЗУ. Также подписаны контракты со всеми центрами экстренной медицинской помощи (в Украине их 25), на оплату их услуг предусмотрены примерно 4,7 млрд грн.

В целом ПМГ по сравнению с медицинской субвенцией увеличивает финансирование на ряд медицинских услуг - гемодиализ, лечение инсульта и инфаркта, оказание акушерской и неонатальной помощи, онкологическое лечение. Впервые выделены отдельные средства на паллиатив (мобильный и стационарный) и медицинскую реабилитацию.

Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. Воспользоваться им может любой гражданин Украины, а также лица, приравненные к гражданству.

Чтобы получить доступ к бесплатным услугам, пациент должен иметь направление от врача первички (для этого сначала нужно заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром) или лечащим врачом. Направление не требуется к гинекологу, психиатру, стоматологу и наркологу.

Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно каждому и независимо от наличия декларации.

Национальная служба здоровья имеет договор с практически всеми коммунальными медицинскими учреждениями, которые предоставляют весь спектр медицинской помощи. Пациент с 1 апреля получает перечень гарантированных медицинских услуг и свободный выбор врача не только на первичке, но и для специализированной помощи. Отныне место регистрации никоим образом не будет влиять на то, где человек сможет лечиться. Критерием выбора места предоставления услуги будет наличие медицинского оборудования, качество предоставления услуги и комфорт. НСЗУ заплатит тому медицинскому учреждению, которое выберет пациент.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

1 апреля Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.