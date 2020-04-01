Бесплатные минуты и гигабайты: Мобильный оператор запустил програму для медиков

Мобильный оператор Vodafone начал начислять медицинским работникам 1000 бесплатных минут на номера всех операторов, а также 10 ГБ мобильного интернета.
Об этом сообщает отдел внешних отношений Vodafone Украина.
"С 1 апреля Vodafone Украина начинает начислять медицинским работникам по 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети", - говорится в сообщении.
Также указано, что мобильный оператор бесплатно предоставит медикам безлимитный доступ к социальным сетям - Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest и мессенджерам - Viber, Telegram, WhatsApp, Skype и Snapchat.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.
На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.
В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.
1 апреля Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.