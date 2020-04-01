Бесплатные минуты и гигабайты: Мобильный оператор запустил програму для медиков

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине один из мобильных операторов начал начислять бесплатные минуты и мегабайты медицинским работникам.

Мобильный оператор Vodafone начал начислять медицинским работникам 1000 бесплатных минут на номера всех операторов, а также 10 ГБ мобильного интернета.

Об этом сообщает отдел внешних отношений Vodafone Украина.

"С 1 апреля Vodafone Украина начинает начислять медицинским работникам по 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети", - говорится в сообщении.

Также указано, что мобильный оператор бесплатно предоставит медикам безлимитный доступ к социальным сетям - Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest и мессенджерам - Viber, Telegram, WhatsApp, Skype и Snapchat.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

1 апреля Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.