Скачать
Среда, 01.04.2020
"Парки никуда не исчезнут и пляжи никто не украдет": Зеленский призвал украинцев оставаться дома (видео)
"Парки никуда не исчезнут и пляжи никто не украдет": Зеленский призвал украинцев оставаться дома (видео)
Респираторы и защитные костюмы: Эрдоган обещает помочь Украине
Респираторы и защитные костюмы: Эрдоган обещает помочь Украине
Уимблдон в 2020 году не состоится
Уимблдон в 2020 году не состоится
Режиссер "Трансформеров" заключил контракт с Sony
Режиссер "Трансформеров" заключил контракт с Sony

Обращение президента: Зеленский сравнил COVID-19 с радиацией после Чернобыльской катастрофы

Обращение президента: Зеленский сравнил COVID-19 с радиацией после Чернобыльской катастрофы
21:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Во время своего видеообращения к народу Украины Владимир Зеленский сравнил коронавирус с радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил коронавирус с радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС, ведь тогда люди тоже не боялись выходить на улицы, потому что радиация была невидима, как и коронавирус.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Дорогие граждане. Продолжаем сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома. Я еще раз прошу вас повзрослеть. Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся - ведь радиация невидима. Так вот, коронавирус тоже невидим. Более того - мы никого не собираем, а наоборот, просим вас оставаться дома", - сказал Владимир Зеленский. 

Респираторы и защитные костюмы: Эрдоган обещает помочь Украине

Он добавил, что за время карантина пляже никто не украдет и парки никуда не исчезнут. При этом, шашлыки могут вылезти боком.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

1 апреля Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте немного нового о себе
02 Летальность COVID-19: в Минздраве успокоили украинцев
03 Поздравления с Днем смеха-2020 в стихах и открытках
04 Коронавирус в Украине: на Банковой рассказали, когда ждать пика
05 Остановка транспорта и ограничение доступа в парки: Минздрав анонсировал ужесточение карантина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Не могут вернуться домой: Украина договорилась с Индией о совместной защите граждан
Украина договорилась с Индией о совместной защите граждан
Бесплатные минуты и гигабайты: Мобильный оператор запустил програму для медиков
Бесплатные минуты и другое: Мобильный оператор запустил програму для медиков
Экономические последствия из-за COVID-19: Еврокомиссия предлагает сокращенный рабочий день
Последствия от COVID-19: Какие планы у Еврокомиссии
Католическая Пасха 2020: когда празднуют, традиции
Католическая Пасха 2020: когда празднуют, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь