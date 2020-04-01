Обращение президента: Зеленский сравнил COVID-19 с радиацией после Чернобыльской катастрофы

Новости Украины:Во время своего видеообращения к народу Украины Владимир Зеленский сравнил коронавирус с радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил коронавирус с радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС, ведь тогда люди тоже не боялись выходить на улицы, потому что радиация была невидима, как и коронавирус.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Дорогие граждане. Продолжаем сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома. Я еще раз прошу вас повзрослеть. Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся - ведь радиация невидима. Так вот, коронавирус тоже невидим. Более того - мы никого не собираем, а наоборот, просим вас оставаться дома", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что за время карантина пляже никто не украдет и парки никуда не исчезнут. При этом, шашлыки могут вылезти боком.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

1 апреля Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.