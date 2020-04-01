Респираторы и защитные костюмы: Эрдоган обещает помочь Украине

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса президент Украины достиг ряда договоренностей с президентом Турции о координации совместных усилий в борьбе с COVID-19.

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган достигли ряда практических договоренностей по координации усилий в борьбе с коронавирусом.

Об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров, сообщает пресс-служба Президента.

"Собеседники обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире и меры, принимаемые в обеих странах с целью обеспечения защиты граждан. Был достигнут ряд практических договоренностей по координации усилий и сотрудничеству между Украиной и Турцией по борьбе с пандемией и ее последствиями", - говорится в сообщении .

По данным ОП, Президент Турции пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны на поставку респираторов и защитных костюмов.

Кроме того, Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждение незаконной аннексии Крыма, а также за поддержку крымских татар.

Отмечается, что в этой связи президенты выразили удовлетворение реализацией договоренностей, достигнутых во время их личной встречи 3 февраля этого года, в частности о строительстве жилья в Херсоне и Геническе для вынужденных переселенцев из Крыма.

Как рассказали в ОП, отдельно главы государств обсудили ситуацию для украинских автоперевозчиков на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию. В ОП подчеркнули, что Эрдоган заверил, что ответственные турецкие министерства получат поручение, и ситуация в ближайшее время будет урегулирована.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

1 апреля Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.